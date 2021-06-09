Участники опроса на siapress.ru связали будущее Сургута с Сургутнефтегазом

Сургутнефтегаз назван самой прибыльной компанией России по итогам 2020 года — эта новость благосклонно была принята в Сургуте, который по сей день остается и, судя по всему, будет оставаться вотчиной нефтяного гиганта.

По крайней мере, большая часть респондентов одного из опросов siapress.ru уверена: будущее Сургута тесно связано именно с Сургутнефтегазом. Отвязанным от нефтяной тематики город видит только треть участников опроса — интересно, что тема будущего Сургута практически не оставила никого в стороне: сомневающихся всего пять процентов.

Опрос проходил на сайте siapress.ru с 28 мая (это, кстати, день рождения генерального директора Сургутнефтегаза Владимира Богданова), по 4 июня 2021 года.