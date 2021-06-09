В СурГУ приемная кампания начнется 20 июня

Стать айтишником за счет государства можно в июне этого года: Сургутский государственный университет объявил, что приемная кампания в этом году стартует 20 июня. Число бюджетных мест по IT-направлениям в этом году увеличат в два раза.

«В 2021 году произошло увеличение бюджетных мест по направлениям подготовки: «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», — комментирует ректор СурГУ Сергей Косенок. — В СурГУ созданы оптимальные условия для обучения, подписаны договоры на проведение всех видов практики с крупными предприятиями города. Многие руководители градообразующих компаний входят в попечительский совет университета».

Всего же в СурГУ в этом году — 1200 бюджетных мест плюс 130 — в медицинском колледже. Абитуриенты, которые не смогут на них попасть, будут учиться на платной основе. «Набор на бакалавриат и специалитет будет открыт по 32 направлениям подготовки и специальностям. Обучение в магистратуре будет осуществляться по 26 направлениям», — сообщают в пресс-службе вуза.

Участвовать в приемной кампании можно удаленно: подать документы удобно через внутренний сервис университета или через Госуслуги в разделе «Поступление в вуз онлайн». Поможет и старая добрая Почта России — документы можно отправить почтой. Открыт и личный прием документов.