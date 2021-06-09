В районе сургутских дач нашли гранату

В Сургуте горожанин обнаружил гранату, но когда приехал ОМОН, оказалось, что это муляж. Инцидент произошел накануне, 8 июня, недалеко от одного из СОТ.

«Специалисты ведомства установили, что указанный мужчиной подозрительный предмет представляет собой муляж, который используется для игры в страйкбол и опасности не представляет. Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали найденное следственно-оперативной группе полиции», – рассказали в пресс-службе силовой структуры.

Напомним, что ранее мы сообщали о гранате, которую обнаружили у ТЦ «Сити Молл», вот только в этот раз боевой снаряд оказался настоящим.