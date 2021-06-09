Благотворительный фонд открыл в Сургуте бесплатный «эко-магазин»

Взять вещи из магазина и не платить за них – теперь для сургутян это стало реально и легально. В городе открылся благотворительный центр перераспределения вещей. Вместо оплаты приобретения посетители магазина могут пожертвовать благотворительному фонду любую сумму денег или же просто забрать вещи бесплатно.

Идея создания «эко-магазина» в Сургуте президенту Югорского благотворительного фонда «Траектория надежды» Александру Клишину, который почти год назад уже воплотил ее в городе Перми, отметили представители фонда. Магазин расположен по адресу Энгельса, 15. Поставщиками товара здесь являются сами горожане, которые жертвуя какую-либо вещь фонду продлевают жизнь ношеной вещи и помогают тем самым природе, сокращая объем отходов.