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​В Сургуте появился бесплатный «секонд-хенд»

Благотворительный фонд открыл в Сургуте бесплатный «эко-магазин»

​В Сургуте появился бесплатный «секонд-хенд»
Фото: pixabay.com

Взять вещи из магазина и не платить за них – теперь для сургутян это стало реально и легально. В городе открылся благотворительный центр перераспределения вещей. Вместо оплаты приобретения посетители магазина могут пожертвовать благотворительному фонду любую сумму денег или же просто забрать вещи бесплатно.

Идея создания «эко-магазина» в Сургуте президенту Югорского благотворительного фонда «Траектория надежды» Александру Клишину, который почти год назад уже воплотил ее в городе Перми, отметили представители фонда. Магазин расположен по адресу Энгельса, 15. Поставщиками товара здесь являются сами горожане, которые жертвуя какую-либо вещь фонду продлевают жизнь ношеной вещи и помогают тем самым природе, сокращая объем отходов.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 428, комментариев: 2
Комментарии:
Злобный пупсеГ
не нравится
Сегодня в 11:12
Ну да, ну да. И вещи там как на картинке. И более-менее сносные. Хотя бы начиная с посредственного "Массимо Дутти".
testimonium paupertatis Злобный пупсеГ
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Сегодня в 11:16
А что ты имеешь против Массимо, пупс пластмассовый???
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