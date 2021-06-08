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Тамара Лычкатая подала в суд на СМДТ, департамент культуры ХМАО и окружное правительство

Заседание по делу об увольнении Тамары Лычкатой пройдет в сургутском суде 21 июня

Тамара Лычкатая подала в суд на СМДТ, департамент культуры ХМАО и окружное правительство
фото: siapress.ru

В сургутский суд 9 и 25 мая поступили иски экс-директора СМДТ Тамары Лычкатой: она хочет оспорить свое увольнение. Заявления направлены против драмтеатра, департамента культуры ХМАО и окружного правительства. Также Лычкатая просит компенсировать моральный вред в размере двух рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Лычкатая Т.Н. просит суд признать незаконными Распоряжение Правительства ХМАО – Югры "О прекращении полномочий и назначении на должность директора БУ ХМАО – Югры "Сургутский музыкально-драматический театр", приказ Департамента культуры ХМАО – Югры "О расторжении трудового договора с Лычкатой Т.Н.", приказ БУ ХМАО – Югры "Сургутский музыкально-драматический театр" "Об аннулировании трудового договора и приказа о приеме на работу", восстановить на работе в должности директора и режиссера 2-й категории БУ ХМАО – Югры "Сургутский музыкально-драматический театр", взыскать моральный вред в размере двух рублей», – указано в пресс-релизе.

Отмечается, что предварительные судебные заседания назначены на 21 июня.

Полную историю того, что произошло в СМДТ, можно узнать в соответствующей горячей теме на сайте siapress.ru.


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08 июня в 18:19, просмотров: 736, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
08 июня в 18:52
Пусть компромат из кулуаров вываливает на правительство Югры и Комарову. Будет весело.
Alkonowa1ow
не нравится
08 июня в 22:06
Относительно самого театра. Носит название Сургутский музыкально- драматический театр. Есть небольшой город Новоуральск Свердловской области ( ранее Свердловск- 44). Там есть «Театр музыки, драмы и комедии». Уклон музыкальный: оперетта, мюзикл, музыкальные спектакли, концертные программы. Ведущая солистка театра Анна Костарева. Послушайте ее исполнение одной вещи: «Унесу на крыльях ветра» ( хор невольниц) опера Бородина «Князь Игорь». Так вот. Репертуар театра мне кажется заинтересовал бы взыскательного Сургутского зрителя как взрослых, так и детей. Понятно Новоуральск находится в 54 км от Екатеринбурга и труппа видимо наполовину проживает в Екатеринбурге. В Новоуральске -80 тысяч жителей и он имеет статус ЗАТО. Поэтому коль наш театр музыкальный, то нужно его серьезно реформировать и ставить серьезные вещи. Возможность приглашать прим из других театров и поднимать театр на более высокую ступень. Ибо «все преходящее, а МУЗЫКА ВЕЧНА». Кстати в далёком 1987 году на городском праздничном концерте, посвящённом Дню 8-Марта в Дворце культуры и техники «Нефтяник» ( ныне снесён) была поставлена местными талантами оперетта Кальмана «Сильва» (солисты Марченко и Груздев). Казалось ещё немного и в Сургуте будет Театр Оперы или Театр Опереты. Пока не состоялось. Но Надежда не угасает. Может быть сейчас пришло Новое время.
Alkonowa1ow
не нравится
08 июня в 22:25
Уточнение.
Солистка театра «Музыки, Драмы и Комедии» г. Новоуральска АННА КОСТАРЕВА.
«Улетай на крыльях ветра» - Хор невольниц из оперы Бородина «Князь Игорь».
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