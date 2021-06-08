Заседание по делу об увольнении Тамары Лычкатой пройдет в сургутском суде 21 июня

В сургутский суд 9 и 25 мая поступили иски экс-директора СМДТ Тамары Лычкатой: она хочет оспорить свое увольнение. Заявления направлены против драмтеатра, департамента культуры ХМАО и окружного правительства. Также Лычкатая просит компенсировать моральный вред в размере двух рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Лычкатая Т.Н. просит суд признать незаконными Распоряжение Правительства ХМАО – Югры "О прекращении полномочий и назначении на должность директора БУ ХМАО – Югры "Сургутский музыкально-драматический театр", приказ Департамента культуры ХМАО – Югры "О расторжении трудового договора с Лычкатой Т.Н.", приказ БУ ХМАО – Югры "Сургутский музыкально-драматический театр" "Об аннулировании трудового договора и приказа о приеме на работу", восстановить на работе в должности директора и режиссера 2-й категории БУ ХМАО – Югры "Сургутский музыкально-драматический театр", взыскать моральный вред в размере двух рублей», – указано в пресс-релизе.

Отмечается, что предварительные судебные заседания назначены на 21 июня.

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