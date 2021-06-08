Андрей Трубецкой и Юлия Маркова представили Сургутский район на Янтарном форуме муниципального сотрудничества

Концессия как решение вопроса строительства школ оказалась интересна регионам нашей страны: свой опыт представил Сургутский район на Янтарном форуме муниципального сотрудничества в начале июня в Калининграде. Напомним, что район первым в стране подписал соответствующие соглашения о создании муниципальных объектов по концессии в 2018 году.

Представители Красноярска, Липецка, Самары и Калининградской области даже запланировали приехать в Сургутский район, чтобы изучить опыт работы с инвесторами в рамках концессии — тема не только интересная, но для многих и больная.

«На сегодняшний день большинство регионов, перед которыми стоит та же задача, не смогли пройти процедуры и подойти к заключению концессии. Наш опыт оказался уникальным», — отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Специалисты из администрации Сургутского района тоже учились у коллег. Например, представители Липецкой области обещали поделиться нормативной базой и практикой по созданию индустриального парка — территории, на которой будет объединено несколько производственных предприятий. Такой парк планируют построить недалеко от поселка Солнечный. По словам Юлии Марковой, «важно не просто создать проект, а чтобы этот индустриальный парк действительно работал и привлекал тех резидентов, которые будут вести успешно бизнес».

В этой сфере, впрочем, району тоже было, что продемонстрировать: Трубецкой и Маркова представили своим коллегам из 43 регионов страны проекты туристско-музейного комплекса Барсова гора, план центра спортивной подготовки на Белом Яру и спортивного комплекса в Лянторе.