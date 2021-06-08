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​В длинные выходные сургутян побалует жаркое лето

В Сургуте в праздничные выходные будет жарко, но ветрено

​В длинные выходные сургутян побалует жаркое лето
Фото: siapress.ru

Всю неделю в Сургуте будет пасмурно. Вплоть до пятницы синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Однако к выходным ситуация исправится. Уже в пятницу, 11 июня, воздух прогреется до 17 градусов тепла, а в субботу, когда вся страна будет отмечать День России, а сургутяне еще и День города, – до 23. Есть вероятность, что первых выходной будет ветренным и дождливым. Но уже в воскресенье сургутян ждет стопроцентное солнце.

При этом выходной понедельник 14 июня тоже обещает быть поистине летним. Днем воздух прогреется до 26 °C, а ночью синоптики обещают 16 градусов тепла.


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08 июня в 17:30, просмотров: 1721, комментариев: 0
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