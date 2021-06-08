В Сургуте в праздничные выходные будет жарко, но ветрено

Всю неделю в Сургуте будет пасмурно. Вплоть до пятницы синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Однако к выходным ситуация исправится. Уже в пятницу, 11 июня, воздух прогреется до 17 градусов тепла, а в субботу, когда вся страна будет отмечать День России, а сургутяне еще и День города, – до 23. Есть вероятность, что первых выходной будет ветренным и дождливым. Но уже в воскресенье сургутян ждет стопроцентное солнце.

При этом выходной понедельник 14 июня тоже обещает быть поистине летним. Днем воздух прогреется до 26 °C, а ночью синоптики обещают 16 градусов тепла.