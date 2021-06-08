В Сургуте во дворе дома сгорела ГАЗель

В понедельник, 7 июня, во дворе дома по улице Быстринской в Сургуте сгорела ГАЗель. Грузовой автомобиль был припаркован рядом с внедорожником Lexus. Несмотря на своевременное прибытие пожарных, автомобиль полностью уничтожен огнем.

«В 16:19 поступило сообщение о возгорании автомобилей. Возгорание было локализовано в 16:26, открытое горение ликвидировано в 16:28. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.