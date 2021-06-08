Сургутский мост оборудовали системой мониторинга за 76 млн рублей

На мосту через Обь в районе Сургута завершилась установка системы мониторинга инженерных сооружений, которая позволит в режиме реального времени отслеживать состояние работы основных конструкций моста. Во вторник, 8 июня, приемочная комиссия приняла выполненные работы без замечаний.

«Объект был оснащен 146 специальными датчиками, включая метеостанцию, преобразователями сигналов и автоматизированным рабочим местом. Все это позволяет незамедлительно реагировать как на чрезвычайные ситуации, так и на выявление нарушителей при движении тяжеловесного транспорта», - сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Работа велась в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Из регионального бюджета на установку системы мониторинга было выделено 76,5 миллиона рублей.