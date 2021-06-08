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​«Против насилия»: задержанная без маски помощница депутата записала видеоролик в свое оправдание

Помощница депутата Барсова из-за конфликта с полицейским собирается обращаться в суд

​«Против насилия»: задержанная без маски помощница депутата записала видеоролик в свое оправдание
Скрин: vk.com/o_yugansk

«Будет трудно бороться с такой машиной, но я дойду, если нужно, и до Генеральной прокуратуры, и до Верховного суда», – с таким посылом Наталья Макагон, помощница депутата Сургута Евгения Барсова, записала видеоролик об инциденте в одном из гипермаркетов города. Видео опубликовано в нескольких городских пабликах в социальных сетях. На нем женщина рассказывает историю возникновения конфликта с полицейским, подчеркивая свою невиновность. Для нее агрессивное поведение полицейского никак не связано с ее реакцией на требование сотрудника УМВД надеть маску в общественном месте и предъявить документы. Хотя некоторые комментаторы после просмотра видео уверенны в том, что задержанная сама спровоцировала реакцию.

Также в новом ролике появились кадры начала общения гражданки с полицейским, предваряющее жесткий момент. Там видно, что он начал общение весьма учтиво, но переменился после игнорирования со стороны Натальи предъявленных требований.

На видео представлена и аудиозапись очевидца – ее опубликовала начальник отдела информации и общественных связей УМВД Югры Ольга Абмайкина в чате журналистов Югры. «Сам конфликт был визуально скрыт. Я услышала нецензурную брань, некорректную лексику и нестандартные крики от дамы. – То есть там была грубая нецензурная брань? – Да. Боковым зрением мне показалось, что темненькая дама на него накинулась. Я на 100% не утверждаю, но мне так показалось. Он спокойно, без всяких грубых усилий загнул руку за спину, она упала, он ее придержал и спокойным тоном объяснял ей права и обязанности», – следует из слов очевидца.

Но Наталья называет эти показания псевдо-свидетельством. Сразу после задержания женщина обратилась в травматологию, где врач зафиксировал телесные повреждения. Об этом Макагон рассказала корреспонденту siapress.ru в телефонном разговоре. Она уже написала жалобы в прокуратуру и следственный комитет. Готовится заявление в суд.


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Сегодня в 13:00, просмотров: 471, комментариев: 8
Комментарии:
тоже мимо проходил
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Сегодня в 13:57
"Человек и закон" отдыхает.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:50
Есть распоряжение Губернатора об обязательном ношении масок в торговых центрах и других местах с большим скоплением людей? Или в Сургуте Депутаты и их Помощники имеют индульгенцию от Губернатора ходить без маски и перчаток? Так «нехилые» бы и объявить об этом, что ношение масок - это для простых обывателей, а не для ДЕПУТАТОВ И Помощников Депутатов и также других высокопоставленных граждан. Мол, пусть быдло носит маски и выровняет предписания Губернатора. Почему я не отделяю депутатов от их помощников. Все просто. ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ЭТО ЛИЦО САМОГО ДЕПУТАТА ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ. Это его доверенное лицо. Но позвольте! Если помощники депутатов показывают пренебрежение к выполнению предписаний ГУБЕРНАТОРА, то значит и сами депутаты плюют на это распоряжение. А полицейский выполнил свои обязанности. И правильно сделал, что не отступил от скандальной дамы и выполнил свои обязанности. Это его работа. У каждого своя работа. Будем взаимно вежливы. Улыбнёмся друг другу. И никто из полиции не будет никогда применять физические действия к человеку. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Без причины. Без вины. Без нарушения общественного порядка или обязательных правил поведения. А если есть нарушение, наказание неотвратимо. Пока это было просто задержание и профилактическая беседа. И предупреждение. НОШЕНИЕ МАСОК ОБЯЗАТЕЛЬНО. И все. Две минуты беседы двух адекватных людей и никакой борьбы «нанайских мальчиков» на полу торгового центра. А получился «зашквар» и скандал на весь виртуальный мир. Нехорошо получилось.
Сергей Б
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Сегодня в 15:17
Ну если уже на помощников депутата полицейские отморозки нападают, то что говорить о правах обычных граждан.

А Юлии Плескачевой остается только посоветовать за версту обходить «весьма учтивых» полицейских, так как участились случаи нападения полицейских отморозков на женщин.

И это да, одно из проявлений диктатуры в Югре, когда полиция прессует даже женщин, не исполняющих указания губернатора… Носить маски, во как.

То есть, если завтра Комарова издаст указ всем носить ошейники с чипами, то будьте любезны… За неисполнение сами знаете, что будет.

Могу добавить еще один признак проявления диктатуры.

Если в позапрошлом году подавалось уведомление на проведение массового мероприятия дольщиками и было сразу получено разрешение администрации, то в этом году было направлено уже пять уведомлений и все они были отклонены по надуманным причинам.

То есть, конституционные права граждан на мирные массовые мероприятия неугодные Комаровой в Югре отменяются.

В общем граждане поздравляю: в Югре «незаметно» установилась диктатура во главе с диктатором бабушкой.

Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:29
Ты лучше Комаровой скажи, чтоб сама маску носила.

А себе загодя ошейник с чипом купи. Скоро такое указание Комаровой поступит.
Alkonowa1ow Сергей Б
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Сегодня в 15:57
ЧИП и электронный ошейник говоришь? Это не к Комаровой, а скорее к «господину» Грефу и его подельникам- банкирам, которые заказывают «музыку» в современном мире. Долговой ошейник давно уже он одел на граждан. То ещё будет. Маски это мелочь, по сравнению с «мировой революцией». А чего «отмазывать» помощника депутата? Она сама себя прекрасно защитит без общественных «адвокатов» и включила свой «административный ресурс». Ролики выпускает. К общественности взывает, мол, злодеи что «творят». Понятно за себя, любимую горой, за дольщиков придётся Вам отдуваться. Так что все, как обычно в нашем обществе. Обществе «либеральном» и загнивающем.
Ыть Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:05
За чипом к "рептилойду" Гейтсу, он их выдает
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:13
Я не отмазываю помощника депутата, я говорю за женщину, на которую напал неадекватный полицейский отморозок.

И это уже не первый случай в Сургуте. В парке полицейские нападали не на помощника депутата. По такой же схеме.

Если до тебя человека в возрасте это не доходит, если не доходит что власть относится к россиянам хуже, чем к неграм в США, то конечно поздно пить боржоми.


Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:19
Ну вот ошейник с чипом тебе уже сказали где купить.

Заказывай быстрей, а то, когда Комарова указ издаст очередь из таких как ты выстроится и цены вырастут.

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