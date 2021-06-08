Помощница депутата Барсова из-за конфликта с полицейским собирается обращаться в суд

«Будет трудно бороться с такой машиной, но я дойду, если нужно, и до Генеральной прокуратуры, и до Верховного суда», – с таким посылом Наталья Макагон, помощница депутата Сургута Евгения Барсова, записала видеоролик об инциденте в одном из гипермаркетов города. Видео опубликовано в нескольких городских пабликах в социальных сетях. На нем женщина рассказывает историю возникновения конфликта с полицейским, подчеркивая свою невиновность. Для нее агрессивное поведение полицейского никак не связано с ее реакцией на требование сотрудника УМВД надеть маску в общественном месте и предъявить документы. Хотя некоторые комментаторы после просмотра видео уверенны в том, что задержанная сама спровоцировала реакцию.
Также в новом ролике появились кадры начала общения гражданки с полицейским, предваряющее жесткий момент. Там видно, что он начал общение весьма учтиво, но переменился после игнорирования со стороны Натальи предъявленных требований.
На видео представлена и аудиозапись очевидца – ее опубликовала начальник отдела информации и общественных связей УМВД Югры Ольга Абмайкина в чате журналистов Югры. «Сам конфликт был визуально скрыт. Я услышала нецензурную брань, некорректную лексику и нестандартные крики от дамы. – То есть там была грубая нецензурная брань? – Да. Боковым зрением мне показалось, что темненькая дама на него накинулась. Я на 100% не утверждаю, но мне так показалось. Он спокойно, без всяких грубых усилий загнул руку за спину, она упала, он ее придержал и спокойным тоном объяснял ей права и обязанности», – следует из слов очевидца.
Но Наталья называет эти показания псевдо-свидетельством. Сразу после задержания женщина обратилась в травматологию, где врач зафиксировал телесные повреждения. Об этом Макагон рассказала корреспонденту siapress.ru в телефонном разговоре. Она уже написала жалобы в прокуратуру и следственный комитет. Готовится заявление в суд.
А Юлии Плескачевой остается только посоветовать за версту обходить «весьма учтивых» полицейских, так как участились случаи нападения полицейских отморозков на женщин.
И это да, одно из проявлений диктатуры в Югре, когда полиция прессует даже женщин, не исполняющих указания губернатора… Носить маски, во как.
То есть, если завтра Комарова издаст указ всем носить ошейники с чипами, то будьте любезны… За неисполнение сами знаете, что будет.
Могу добавить еще один признак проявления диктатуры.
Если в позапрошлом году подавалось уведомление на проведение массового мероприятия дольщиками и было сразу получено разрешение администрации, то в этом году было направлено уже пять уведомлений и все они были отклонены по надуманным причинам.
То есть, конституционные права граждан на мирные массовые мероприятия неугодные Комаровой в Югре отменяются.
В общем граждане поздравляю: в Югре «незаметно» установилась диктатура во главе с диктатором бабушкой.
А себе загодя ошейник с чипом купи. Скоро такое указание Комаровой поступит.
И это уже не первый случай в Сургуте. В парке полицейские нападали не на помощника депутата. По такой же схеме.
Если до тебя человека в возрасте это не доходит, если не доходит что власть относится к россиянам хуже, чем к неграм в США, то конечно поздно пить боржоми.
Заказывай быстрей, а то, когда Комарова указ издаст очередь из таких как ты выстроится и цены вырастут.