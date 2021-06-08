Помощница депутата Барсова из-за конфликта с полицейским собирается обращаться в суд

«Будет трудно бороться с такой машиной, но я дойду, если нужно, и до Генеральной прокуратуры, и до Верховного суда», – с таким посылом Наталья Макагон, помощница депутата Сургута Евгения Барсова, записала видеоролик об инциденте в одном из гипермаркетов города. Видео опубликовано в нескольких городских пабликах в социальных сетях. На нем женщина рассказывает историю возникновения конфликта с полицейским, подчеркивая свою невиновность. Для нее агрессивное поведение полицейского никак не связано с ее реакцией на требование сотрудника УМВД надеть маску в общественном месте и предъявить документы. Хотя некоторые комментаторы после просмотра видео уверенны в том, что задержанная сама спровоцировала реакцию.

Также в новом ролике появились кадры начала общения гражданки с полицейским, предваряющее жесткий момент. Там видно, что он начал общение весьма учтиво, но переменился после игнорирования со стороны Натальи предъявленных требований.

На видео представлена и аудиозапись очевидца – ее опубликовала начальник отдела информации и общественных связей УМВД Югры Ольга Абмайкина в чате журналистов Югры. «Сам конфликт был визуально скрыт. Я услышала нецензурную брань, некорректную лексику и нестандартные крики от дамы. – То есть там была грубая нецензурная брань? – Да. Боковым зрением мне показалось, что темненькая дама на него накинулась. Я на 100% не утверждаю, но мне так показалось. Он спокойно, без всяких грубых усилий загнул руку за спину, она упала, он ее придержал и спокойным тоном объяснял ей права и обязанности», – следует из слов очевидца.

Но Наталья называет эти показания псевдо-свидетельством. Сразу после задержания женщина обратилась в травматологию, где врач зафиксировал телесные повреждения. Об этом Макагон рассказала корреспонденту siapress.ru в телефонном разговоре. Она уже написала жалобы в прокуратуру и следственный комитет. Готовится заявление в суд.