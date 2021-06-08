Сургутнефтегаз назван самой прибыльной компанией России по итогам 2020 года

Сургутнефтегаз стал самой прибыльной компанией России по итогам 2020 года. Предприятие показало прибыль в 743 млрд рублей и возглавило рейтинг Forbes.

Аналитики издания отмечают, что прибыль Сургутнефтегаза в основном сформирована за счет переоценки: «Без ее учета прибыль компании упала до 165 млрд рублей с 393 млрд рублей годом ранее».

На втором месте рейтинга «Норильский никель» с прибылью 264 млрд рублей, что на 29 процентов меньше, чем в 2019 году. На третьем – Роснефть. Прибыль компании за год сократилась более чем вчетверо из-за падения цен на нефть и ограничений по сделке ОПЕК+ и составила 181 млрд рублей.

По итогам 2019 года самой прибыльной компанией был «Газпром» с чистой прибылью в 1,3 трлн рублей. По итогам 2020 года «Газпром» переместился на пятое место из-за падения цен на газ.

В целом, отмечают аналитики Forbes, большинство компаний страны так или иначе пострадали от пандемии коронавируса, карантинных ограничений и падения потребительского спроса: ВВП России за год сократился на три процента, большинство отраслей бизнеса столкнулись с падением совокупной прибыли, а ряд отраслей стали убыточными.

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