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Сургутский драмтеатр приглашает посетить закулисье

В музыкально-драматическом театре Сургута начнут проводить экскурсии по закулисью для горожан

Сургутский драмтеатр приглашает посетить закулисье
фото: СМДТ

Сургутский драматический театр открывает перед горожанами двери своего закулисья – завтра, 9 июня, в 11:00 смогут увидеть СМДТ изнутри. Теперь такие экскурсии доступны всем, ранее они проводились лишь по коллективным заявкам.

«Мы идем навстречу пожеланиям наших зрителей. Как известно, гигантская часть работы в театре скрыта от зрительского глаза, и десятки сотрудников технических и творческих служб – это, что называется, бойцы невидимого фронта. По отзывам зрителей, им всегда было интересно узнать о том, что остается «за скобками». Теперь такая возможность есть», – прокомментировал заместитель директора Сургутского театра Андрей Кулешов.

Отмечается, что такое же мероприятие пройдет также 14, 15 и 16 июня. Билеты можно купить на кассе, а всю справочную информацию уточнить по телефону: 53-03-17.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 310, комментариев: 0
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