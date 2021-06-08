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​«Заполнили мы»: скульптуры Вавакина разрисовал «Летучий театр»

Скульптуры Юрия Вавакина в Сургуте разукрасили актеры местного театра

​«Заполнили мы»: скульптуры Вавакина разрисовал «Летучий театр»
Фото: instagram.com/letuchiyteatr

Космические скульптуры Юрия Вавакина, которые несколько дней назад отреставрировали волонтеры Газпрома и жители города, расписали актеры сургутского «Летучего театра». Об этом они сами написали в собственном инстаграме, приложив видео, запечатлевшее процесс.

Свои действия актеры объяснили желанием защитить арт-объекты от дальнейшего вандализма: по их словам, «белый лист» скульптур продолжил бы притягивать «подростков, ханыриков и подозрительных типов». Поэтому лучшим решением стало заполнить их «достойно».

Многие подписчики, однако, инициативу не оценили. «Если бы это было на трансформаторной будке или где-то еще, художественно облагороженное Вами кем-то ранее испачканное или загаженное пространство. Но это не «Белый лист»! Это скульптуры мастера!» — пишут в комментариях.

Напомним, что испорченные вандалами скульптуры были отреставрированы 6 июня, но уже на следующий день на них появились новые рисунки.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 436, комментариев: 6
Комментарии:
Molod_86
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Сегодня в 11:24
Вот это поворот. Это что получается, «Летучий театр» с одной стороны помог восстановить скульптуры, а с другой - сами же их потом и «украсили» ?!
Ыть
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Сегодня в 11:31
Ну да, белый лист так и манит, чертовка
Сергей Б
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Сегодня в 11:35
Пацаки, что от них еще можно ожидать.
Ыть
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Сегодня в 11:36
И опять без ку, а вдруг они в желтых штанах?
Сергей Б Ыть
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Сегодня в 11:49
Это Molod_86 думает, что у него желтые штаны, а эти как говорит Данелия – шушара, в зеленых штанах.
6xz34e
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Сегодня в 12:39
Название оправдывает поступок.Прилетели,сделали,улетели, а вы живите и любуйтесь.Браво,"Летучий театр".
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