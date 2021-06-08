Скульптуры Юрия Вавакина в Сургуте разукрасили актеры местного театра

Космические скульптуры Юрия Вавакина, которые несколько дней назад отреставрировали волонтеры Газпрома и жители города, расписали актеры сургутского «Летучего театра». Об этом они сами написали в собственном инстаграме, приложив видео, запечатлевшее процесс.

Свои действия актеры объяснили желанием защитить арт-объекты от дальнейшего вандализма: по их словам, «белый лист» скульптур продолжил бы притягивать «подростков, ханыриков и подозрительных типов». Поэтому лучшим решением стало заполнить их «достойно».

Многие подписчики, однако, инициативу не оценили. «Если бы это было на трансформаторной будке или где-то еще, художественно облагороженное Вами кем-то ранее испачканное или загаженное пространство. Но это не «Белый лист»! Это скульптуры мастера!» — пишут в комментариях.

Напомним, что испорченные вандалами скульптуры были отреставрированы 6 июня, но уже на следующий день на них появились новые рисунки.