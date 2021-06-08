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​Надежда Красноярова предложила чиновникам брать пример с «Сургутнефтегаза» при ремонте дорог

В Сургуте ремонт дороги на улице Крылова делают с нарушениями технологии

​Надежда Красноярова предложила чиновникам брать пример с «Сургутнефтегаза» при ремонте дорог
Фото: siapress.ru

В этом году дороги в Сургуте ремонтируют с нарушениями технологии. Несколько замечаний в работе подрядчика выявили представители контрольно-счетной палаты Сургута. При этом проверки на объектах в рамках текущего ремонта осуществляется ежедневно. Об этом стало известно во время заседания рабочей группы по ремонту дорог, которое накануне прошло в городском парламенте с участием представителей подрядных организаций. Правда явились не все.

«25 мая не выдержан временной интервал между проведением обработки битумной эмульсией поверхности основания и устройством нижнего слоя, которое начали через 20 минут после проливки. Также температура смеси перед уплотнением не соответствовала нормативным значениям. Факт составлял 90 градусов, при нормативе не менее 110» – рассказала аудитор КСП Сургута Ксения Афризонова.

Напомним, что участок дороги на Крылова от Билецкого до Грибоедова не ремонтировался около 20 лет. При этом транспортная нагрузка в этой части города значительно выросла за последнее десятилетие.

«Первый месяц работы и первое явное нарушение технологии. Если асфальт при 90 градусах уложили, сколько он пролежит на улице, которая имеет серьезную нагрузку? Первый момент, о который мы спотыкаемся. Полмиллиарда мы направляем на эти цели – такие нарушения нам ни к чему», – строго подчеркнула председатель думы Сургута Надежда Красноярова.

Она также призвала чиновников обязать подрядчиков сразу устранять нарушения, которые позже им в любом случае аукнутся, и тогда придется избавляться от недочетов в рамках гарантийных обязательств.

Указала председатель думы и на показательную работу «Сургутнефтегаза»: она порекомендовала чиновникам для ускорения процесса проработать вопрос перекрытия дорог с ГИБДД. На что в администрации возразили. «Если подрядчикам потребуется, конечно, мы будем перекрывать улицы. По скорости работать как «Сургутнефтегаз» мы точно не сможем: у нас фасад работ по ремонту шире, сложнее», – заметил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Константин Карпеткин.

В целом, процесс замены дорожного полотна и комплексного ремонта идет в соответствии с графиком. Во время последней проверки чиновники выразили надежды, что погода не помешает подрядчикам выполнить работу в срок.


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Сегодня в 09:16, просмотров: 587, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 12:43
Уважаемая Надежда!На КАЧЕСТВО ремонта дорог укажите им!!!Вы же эти дороги принимаете.КАЖДЫЙ ГОД Одна и таже проблема.Главное -по этим дорогам и депутат,и мэр и ВЫ ездите.Или тоже верите,что шипы виноваты?
Сергей Б
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Сегодня в 13:01
Надежда Красноярова чем предлагать брать пример с кого-то пусть лучше сама пример покажет: лопату в зубы и айда дороги делать.
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