Полицейские назвали приложение, с помощью которого мошенники похищают деньги

38-летняя жительница Сургутского района лишилась 1,8 миллиона рублей, поверив мошеннику. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и смог убедить женщину, назвав ее полные данные и последние четыре цифры банковской карты.

«Банкир» рассказал, что ее данные украли и пытаются оформить кредит на 1,8 миллиона рублей в Самарской области. Чтобы спасти деньги, он предложил установить на смартфон приложение безопасности банка AnyDeskRemoteConrol.

«После чего, разговор был переведен на девушку, которая якобы является кредитным специалистом. Кредитор убедила заявительницу оформить зеркальный кредит в приложении. Спустя время незнакомка сообщила, что на банковскую карту будут зачислены 1 миллион 800 тысяч рублей, их необходимо обналичить и перевести на безопасный счет. Таким образом, женщина, не подозревая, что все это время вела разговоры с мошенниками, выполнила все их указания, сняла деньги со счета и совершила более 140 переводов на различные абонентские номера», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Сейчас мошенников ищут.

Полицейские напоминают: «По просьбе неизвестных лиц, ни в коем случае не устанавливайте на свои смартфоны, планшеты и компьютеры приложение AnyDeskRemoteConrol, так как данное приложение позволяет получить удаленный доступ и управление вашим устройством».