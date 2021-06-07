16+
Логотип Сиапресс
USD  72,9294   EUR  88,6530  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Мошенник украл почти два миллиона у сургутянки, назвав четыре заветные цифры

Полицейские назвали приложение, с помощью которого мошенники похищают деньги

​Мошенник украл почти два миллиона у сургутянки, назвав четыре заветные цифры
Фото: pixabay.com

38-летняя жительница Сургутского района лишилась 1,8 миллиона рублей, поверив мошеннику. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и смог убедить женщину, назвав ее полные данные и последние четыре цифры банковской карты.

«Банкир» рассказал, что ее данные украли и пытаются оформить кредит на 1,8 миллиона рублей в Самарской области. Чтобы спасти деньги, он предложил установить на смартфон приложение безопасности банка AnyDeskRemoteConrol.

«После чего, разговор был переведен на девушку, которая якобы является кредитным специалистом. Кредитор убедила заявительницу оформить зеркальный кредит в приложении. Спустя время незнакомка сообщила, что на банковскую карту будут зачислены 1 миллион 800 тысяч рублей, их необходимо обналичить и перевести на безопасный счет. Таким образом, женщина, не подозревая, что все это время вела разговоры с мошенниками, выполнила все их указания, сняла деньги со счета и совершила более 140 переводов на различные абонентские номера», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Сейчас мошенников ищут.

Полицейские напоминают: «По просьбе неизвестных лиц, ни в коем случае не устанавливайте на свои смартфоны, планшеты и компьютеры приложение AnyDeskRemoteConrol, так как данное приложение позволяет получить удаленный доступ и управление вашим устройством».


нравится (0) не нравится (1)
07 июня в 23:15, просмотров: 169, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте девочка-подросток упала с крыши 9-этажки и погибла 1497
  2. ​Куда, если не на море // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1410
  3. Чем похожи Сургут и Нью-Йорк. Показываем на примерах. Часть 2 951
  4. ​Отвандалили заново. Скульптуры Вавакина в Сургуте снова зарисовали граффити 810
  5. ​Рожицы искусства 777
  6. Санврачи выделили водоемы, которые безопасны для купания. В Сургуте таких нет 735
  7. ​Понедельник отменяем. Следующая рабочая неделя начнется со вторника 703
  8. ​Сургутянка взяла «бронзу» на чемпионате России по ММА 690
  9. ​Росавиация назвала планируемую дату реконструкции аэропорта Сургута 672
  10. В Сургутском районе опрокинулась легковушка: водитель погиб 651
  1. ​Юрий Семенков: «Советский модернизм Сургута» — тема все-таки не ностальгическая» 4472
  2. ​«Мои чувства православной христианки оскорблены»: сумма в чеке в 666 рублей из ПНБ Сургута возмутила пациентку 4241
  3. ​Деревья вырубят?! Сургутяне бьют тревогу из-за таинственного забора в парке 3872
  4. В Нижневартовском районе перевернулась легковушка: пострадали водитель с пассажиром 3595
  5. Проект «ДУМАть и решать». Алексей Кучин: «Хлебозавод, комбинат школьного питания должны оставаться в собственности города» 3538
  6. Пьяные разборки кончились дракой на ножах: один югорчанин убит 3435
  7. ​Победа Шувалова, возвращение Сидорова и обновление думы Сургута – подводим итоги праймериз 3356
  8. ​Вартовчанин, который сбил женщину и ее сына на остановке, сдался полиции 3319
  9. ​Вартовчанин спрятал марихуану в банки, но полицейские ее все равно нашли 3254
  10. Елена Трофимова: «С начала 2019 года в Сургуте возбуждено 77 уголовных дел на создателей фирм-однодневок» 3096
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 13366
  2. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 11413
  3. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 11330
  4. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 11291
  5. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 10587
  6. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 10087
  7. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 9725
  8. Школьников, испортивших надгробия в Нефтеюганске, поставили на учет 9529
  9. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 9076
  10. ​В Нефтеюганске во время пьяной поножовщины погибла женщина и пострадали двое мужчин 8862

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика