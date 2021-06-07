В католическом храме Сургута пройдет концерт органной музыки

Сегодня, 7 июня, в сургутском католическом храме пройдет дополнительный концерт органной музыки для тех, кто не успел посетить мероприятие в минувшее воскресенье.

Программа концерта включает в себя произведения таких маэстро, как Бах, Мориа, Карли, Рамирес, Моцарт и многих других. Классические композиции прозвучат в исполнении небезызвестной органистки Марии Блажевич.

Концерт состоится в 20:00. Предварительное бронирование места не требуется. Рекомендуемая сумма пожертвований на входе - 400 рублей.