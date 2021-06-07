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​Сургутян привьют от «короны» во дворе

В Сургуте начинают работу мобильные прививочные бригады

​Сургутян привьют от «короны» во дворе
Фото: siapress.ru

Сегодня, 7 июня, в Сургуте состоится первый выезд мобильных прививочных бригад. Информация появилась на сайте городской поликлиники №4.

Вакцинация от COVID-19 будет проходить на придомовых территориях в нескольких районах города. Предварительная запись не требуется, необходимые документы — паспорт, страховой полис и СНИЛС. Адреса мобильных пунктов и время их работы размещены на сайте поликлиники.

По словам главного врача поликлиники Любови Колесниковой, такая форма вакцинации удобна тем, что горожане смогут получить прививку без предварительной записи, в непосредственной близости от дома или места работы: «Необходимо всем воспользоваться теми возможностями вакцинации, которые сегодня представлены на территории города», — подчеркнула она.

Пока неясно, будут ли прививочные бригады работать все лето. Эта неделя станет для них пробной, позже станет понятно, востребованы ли мобильные пункты среди жителей города.


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Сегодня в 15:54, просмотров: 293, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:26
Наконец-то Альберта Леонова привьют.

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