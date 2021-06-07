Аэропорты Сургута и других городов Югры планируют обновить в 2031-2035 годах

Крупнейшие аэропорты Югры попали в Концепцию развития аэродромной сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2035 года, разработанную Росавиацией.

«Проектом концепции предусмотрено в период 2031-2035 гг. выполнить реконструкцию и модернизацию аэродромов и аэропортовых комплексов Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Когалым, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра», — говорится в ответе агентства на соответствующий запрос редакции.

Напомним, Концепция была одобрена в марте 2021 года. Она предусматривает реконструкцию и модернизацию почти 180 аэропортов и аэродромов страны. Планируемое финансирование – 350 миллиардов рублей.

Однако в ответе Росавиации подчеркивается, что Концепция направлена в Минтранс РФ и еще не утверждена.