Анатолий Сименяк посетил стройплощадку новой котельной в Нижнесортымском

Со следующего года плановые отключения горячей воды для нижнесортымцев останутся в прошлом. Такой приятный бонус у самого северного поселения Сургутского района появится благодаря строящейся автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9МВт. «Генератор тепла» будет обеспечивать жителей горячей водой во время профилактических мероприятий на старой котельной.

«Главная задача объекта масштабнее. Не только бесперебойное снабжение, но и обеспечение теплом детского сада «Северное сияние», строящейся школы на 1100 мест и других учреждений. Мощности котельной № 1 не хватало на новые объекты. Поэтому мы с коллегами-депутатами выделили средства из муниципальной казны в сумме 92,8 млн рублей на текущее строительство», — прокомментировал председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

Во время поездки в Нижнесортымский парламентарий лично убедился, что работы идут в соответствии с планом. Территория подготовлена под строительство. Сейчас выполняются работы по устройству инженерных сетей напорной канализации. До конца месяца должны доставить каркас 5 блок-модулей котельной. Объект планируется запустить к началу отопительного сезона.