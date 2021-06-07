Анатолий Сименяк — о ремонте Нижнесортымской детской школы искусств

Во время рабочей поездки в Нижнесортымский председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк посетил местную детскую школу искусств. Зданию учреждения почти 30 лет. Такие возрастные объекты нуждаются в систематических обновлениях. За последние три года здесь прошел капитальный и несколько текущих ремонтов.

У Ольги Александровны Ересько, директора Нижнесортымской ДШИ, нареканий нет, улучшениями все довольны. Она показала Анатолию Сименяку обновленное здание и оставшийся фронт работы. В прошлом году у главного входа установлен навес над автоматическим пандусом, отремонтирован актовый зал. Там проведены отделочные и электромонтажные работы, заменены светодиодные светильники. На эти цели направлено почти 1,5 миллиона из районного бюджета.

С 1 июля, когда школьный лагерь закончит работу, планируется ремонт кровли с заменой потолочных карт.

Анатолий Сименяк поделился мнением о ремонте в Нижнесортымской ДШИ: «Не совсем согласен с последовательностью этапов проведения ремонтных работ. На мой взгляд, логичнее начинать «латать дыры» с кровли и фасада. Образно говоря, сначала укрепить оболочку, а потом только приступать к внутренним работам. Иначе весь косметический ремонт «поплывет» при дырявой крыше. А в ДШИ это оставили на потом. Такой печальный опыт уже был в одном из детских учреждений Солнечного. Надо минимизировать риски там, где нам это по силам».