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​Сургутянка взяла «бронзу» на чемпионате России по ММА

Анастасия Кармаева из Сургута завоевала бронзовую медаль чемпионата России по ММА

​Сургутянка взяла «бронзу» на чемпионате России по ММА
Фото: vk.com/surgpu

Бронзовую медаль чемпионата России по смешанным боевым искусствам завоевала сургутянка Анастасия Кармаева. Соревнования проходят в Кемерово с 4 по 7 июня. Уже на второй день стало известно, что девушка оказалась в числе призеров в своей весовой категории (61,2 кг). Этот дебют открыл сургутянке двери на чемпионат Европы.

Для Анастасии это был первый выход на всероссийскую арену. Здесь она была одной из самых юных участниц. ММА девушка занимается уже около трех лет. В ноябре 2020 года она выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

«Чемпионат России был довольно тяжелый. Она была самой молодой участницей в своей весовой категории. Уступила сопернице, которая старше ее на восемь лет, чемпионке России в этой весовой категории. В целом, Анастасия показала довольно хороший результат, несмотря на свой юный возраст. Думаю, что в следующем году мы заберем победу», – рассказал корреспонденту siapress.ru тренер Анастасии Рамазан Гаджиханов.

На предстоящем чемпионате Европы по ММА, кроме Анастасии Югру будет представлять сургутянин Шамиль Абдулаев.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 460, комментариев: 0
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