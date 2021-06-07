Опасные игры: девочка упала с крыши многоэтажки в Сургуте

В воскресенье, 6 июня, на улице Маяковского в Сургуте развлечения подростков на крыше 9-этажки закончились трагедией. 14-летняя девочка сорвалась с высоты. От полученных травм она скончалась в больнице, передает ТК «СургутИнформ-ТВ».

Очевидцы рассказывают, что дети буквально водили хороводы на крыше. Уточняется также, что доступ на чердак был закрыт. Как туда попали дети, установят следователи, которые уже начали проверку.

В начале прошлой недели в ЖК «Возрождение» погибла юная девушка, выпав из окна.