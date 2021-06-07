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​В Сургуте девочка-подросток упала с крыши 9-этажки и погибла

Опасные игры: девочка упала с крыши многоэтажки в Сургуте

​В Сургуте девочка-подросток упала с крыши 9-этажки и погибла
Фото: sitv.ru

В воскресенье, 6 июня, на улице Маяковского в Сургуте развлечения подростков на крыше 9-этажки закончились трагедией. 14-летняя девочка сорвалась с высоты. От полученных травм она скончалась в больнице, передает ТК «СургутИнформ-ТВ».

Очевидцы рассказывают, что дети буквально водили хороводы на крыше. Уточняется также, что доступ на чердак был закрыт. Как туда попали дети, установят следователи, которые уже начали проверку.

В начале прошлой недели в ЖК «Возрождение» погибла юная девушка, выпав из окна.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 1112, комментариев: 1
Комментарии:
Злобный пупсеГ
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Сегодня в 13:19
Все в детстве по крышам лазили. Ну если и не все, то многие. У детей чувство страх очень слабое. Ну и "взять на понт" - это любимое у подростков. Вот, видимо, здесь так и вышло. Жалко родителей.

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