В Сургуте 6 июня произошло три пожара в жилых домах

За сутки в Сургуте произошло три пожара в жилых домах. Один из них попортил квартиру в доме на Набережном проспекте, 4. Сгорел диван, закопчено 20 квадратных метров. На момент прибытия спасателей из окна четвертого этажа валил дым. В момент пожара в квартире людей не было – о возгорании сообщили соседи. Семь человек самостоятельно эвакуировались из жилого дома. Пострадавших нет, в квартире сгорел диван.

«Площадь повреждения небольшая – 1,5 квадратных метра и диван. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. Очаг в данном случае очевиден, электрики рядом никакой не было», – пояснили siapress.ruв пресс-службе МЧС Югры.

Еще два возгорания в этот день произошли в многоэтажках на Быстринской и 30 лет Победы. В обоих случаях очагом огня стали мусорные контейнеры.