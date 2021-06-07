В Сургуте отреставрированные скульптуры Юрия Вавакина снова пострадали от вандалов

«Космические» скульптуры Юрия Вавакина, которые волонтеры «Газпром трансгаз Сургут» реставрировали накануне, не простояли отмытыми и дня: арт-объекты уже начали разрисовывать вандалы. Об этом siapress.ru сообщили непосредственные участники реставрации, приложив несколько фотографий «обновленных» скульптур.

«С одной стороны, вандализм, конечно, а с другой — вроде как и симпатично; на мозаику не залезли «аффтары», что отрадно», — сказал собеседник siapress.ru.

Напомним, что о необходимости реставрации скульптур стало известно еще в феврале этого года, когда паблик «Сургутский советский модернизм» разместил фото разрисованных и забытых всеми арт-объектов — они находятся во дворе дома на Мира, 31 и стилистически объединены со скульптурой «Разорванная труба», что украшает территорию компании «Газпром переработка». На публикацию откликнулись волонтеры «Газпром трансгаз Тюмень», которые дождались теплого времени года и восстановили арт-объекты. Оказалось, ненадолго.