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В Сургутском районе опрокинулась легковушка: водитель погиб

Не справился с управлением: в Сургутском районе легковушка съехала в кювет и перевернулась, ее владелец скончался

В Сургутском районе опрокинулась легковушка: водитель погиб
фото: ОМВД России по Сургутскому району

В Сургутском районе накануне, 6 июня, произошло ДТП с гибелью водителя. По предварительным данным, владелец «Лады» не справился с управлением и съехал в кювет. Легковушка опрокинулась.

«На 101 км автодороги подъезд Сургут-Когалым произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что водитель 1980 года рождения, управляя автомашиной Лада Гранта двигаясь со стороны Когалыма, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сообщил командир второго взвода ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району Альберт Абдрашитов.

Подобное ДТП случилось в Нижневартовском районе. Автомобилист не справился с управлением, «Тойота Королла» перевернулась, однако никто не погиб: водитель с пассажиром отделались травмами.


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Сегодня в 09:15, просмотров: 562, комментариев: 0
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