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​300 сургутян заплатят штрафы, потому что не сдали тест на ковид после путешествия за границу

Больше 150 тысяч рублей заплатили сургутяне за несвоевременное тестирование на COVID-19

​300 сургутян заплатят штрафы, потому что не сдали тест на ковид после путешествия за границу
Фото: vk.com/dzhmao

372 жителя Сургута и района будут привлечены к административной ответственности за то, что не вовремя сдали тесты на коронавирус после возвращения из-за границы. Каждому десятому из них уже выписаны штрафы на общую сумму, превышающую 150 тысяч рублей.

«На данный момент в отношении 81 гражданина возбуждены дела об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ и направлены на рассмотрение в суды, 33 человека уже привлечены к административной ответственности, наложено административных штрафов на сумму 157 500 рублей. В отношении остальных необследовавшихся по прибытию сургутян совместно с сотрудниками полиции проводятся мероприятия по привлечению к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Всего с начала года из-за границы вернулись 9 101 пассажир, проживающих в Сургут, и 1 235 пассажиров, проживающих в Сургутском районе.

Напомним, по правилам, первое лабораторное исследование методом ПЦР на COVID-2019 проводится в течение трех дней со дня прибытия в РФ, второе – в течение пяти календарных дней. Интервал между первым и повторным обследованием должен составлять не менее суток. До получения результатов путешественник обязан соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске с начала года к ответственности за такое же нарушение привлекли 91 человека.


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06 июня в 18:16, просмотров: 1048, комментариев: 0
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