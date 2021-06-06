СМИ сообщили о переходе замдиректора ключевого департамента Сургута на работу в администрацию района

Заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Константин Карпеткин покидает свой пост и переходит на аналогичную должность в администрацию Сургутского района. Информацию об этом чиновник подтвердил ТК «СургутИнформ-ТВ».

В сургутской мэрии Карпеткин будет работать до 11 июня. Сообщается также, что должность замдиректора департамента может покинуть также Сергей Алексеев.

Карьера Константина Карпеткина в администрации Сургута была непростой. До 2017 года он руководил департаментом городского хозяйства. Однако с приходом команды Вадима Шувалова его понизили до зама, а руководить ведомством начал Роман Богач. Последний покинул пост весной 2021 года, вернувшись на прежнюю работу – возглавил МКУ «Лесопарковое хозяйство». Тогда Карпеткин вновь стал руководить департаментом, правда, с приставкой «и.о.». Не исключалось, что должность директора достанется ему, но в середине апреля кресло директора департамента городского хозяйства занял экс-руководитель ООО «Энергосервис-Югра» и депутат лангепасской городской думы Кирилл Киселев.