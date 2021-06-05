В Сургуте впервые состоится открытый фестиваль единоборств

Первый открытый городской фестиваль единоборств пройдет в Сургуте 13 июня на площадке спортшколы «Аверс». Информация об этом появилась в официальной группе администрации города во ВКонтакте. Для участия в мероприятии приглашаются воспитанники из разных спортивных федераций города. В программе фестиваля заявлены такие виды единоборств, как спортивная борьба, ушу, бокс, самбо, тхэквондо и рукопашный бой.

Ранее siapress.ru писал о проведении в Сургуте чемпионата УрФО по боксу среди мужчин, который торжественно открывал приглашенный гость, чемпион мира по этому виду спорта Николай Валуев.