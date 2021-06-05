В Сургуте власти и подрядчики надеются, что погода не вмешается в планы по ремонту дорог

Работы еще не везде начаты. На Югорский тракт подрядчик выйдет 15 июня, где будет отремонтирован участок протяженностью два километра. В этом году в городе капитально отремонтируют всего четыре улицы. На Быстринской и Маяковского работа уже кипит.

Сегодня уже выполнен демонтаж верхнего слоя асфальта, ведутся работы по демонтажу бордюров и тротуаров. Ремонт участка на Быстринской протяженностью почти 1,5 километра обошелся бюджету в 220 миллионов рублей. Здесь задействованы средства города и округа. Эта улица ждала обновления более 20 лет.

«В рамках нацпроекта БКАД проводится комплексный ремонт проезжей части и прилегающих тротуаров на улице Быстринской. Работы ведутся согласно графику. Подрядчиком является компания «Северавтодор». Существенных замечаний нет, поэтому надеемся, что погодные условия позволят сдать объект вовремя», – прокомментировал текущий ремонт директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Кирилл Киселев.

Сегодня подрядчики используют в работе материалы и технологии, которые уменьшают износ дорожного покрытия и препятствуют образованию колейности.

Работы на Быстринской распланированы на два года: 2021 и 2022 год. Первый этап завершится до 31 октября этого года. А на Маяковского уже заменили дорожное покрытие. Рабочим еще предстоит выложить тротуарной плиткой пешеходную зону, прилегающую к дороге. Срок сдачи объекта – 1 сентября 2021 года.