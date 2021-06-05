16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2721   EUR  88,7545  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутяне разгадывают «послания» дорожников с помощью азбуки Морзе // Видео

В Сургуте жители с юмором отнеслись к ремонту дороги на проспекте Мира

​Сургутяне разгадывают «послания» дорожников с помощью азбуки Морзе // Видео
Скрин: К-Информ

Ямочный ремонт дороги на проспекте Мира у одних сургутян вызвал смех, у других – негодование. С высоты птичьего полета из окна многоэтажки горожане пытаются разгадать послание, которое зашифровали дорожники на одной из магистральных улиц города. Видео с подписью «Это SOS?» поделилась Катерина Романова в группе «К-Информ» во ВКонтакте. Горизонтальные, вертикальные линии и точки напоминают азбуку Морзе.

Другие пользователи иронизируют, сравнивая сложившийся рисунок с разметкой для соблюдения дистанции, как в магазинах.

Напомним, в этом году в Сургуте будут отремонтированы улицы Крылова, Быстринская, Маяковского и Югорский тракт. Из бюджета города на эти цели выделено 525 миллионов рублей. В отдельной статье расходов значится ямочный ремонт и устранение колейности. Это еще 40 миллионов рублей. Кроме того, в 2021 году порядка 300 миллионов рублей в сургутские дороги вложит «Сургутнефтегаз». Силами компании в городе отремонтируют девять участков автодорог.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 12:51, просмотров: 518, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутяне смогут привиться от коронавируса во дворе дома 1054
  2. ​Пляжный сезон в Югре не открыли, но утонули уже пять человек 1020
  3. ​Югорчан ждет ветреный уикенд 915
  4. ​От предложения Натальи Комаровой изменить налогообложение нефтяников зависит благополучие всей «большой» Тюменской области 535
  5. ​#НГ #БОГДАНОВ70. Ограбление с последствиями 534
  6. ​Сургутяне разгадывают «послания» дорожников с помощью азбуки Морзе // Видео 518
  7. ​Россияне смогут свободно ездить за границу с осени 448
  8. ​Проблемные дворы Сургута избавят от подтоплений 446
  9. ​Поделись с ближним: половина россиян готова платить больше налогов в пользу бедных 359
  10. Санврачи Югры проведут бесплатные консультации для бизнесменов 315
  1. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 6721
  2. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 4992
  3. ​Место бессилия 4436
  4. Поезд сбил Камаз — и каждый пошел своей дорогой // ФОТО 4326
  5. ​Юрий Семенков: «Советский модернизм Сургута» — тема все-таки не ностальгическая» 4098
  6. ​«Мои чувства православной христианки оскорблены»: сумма в чеке в 666 рублей из ПНБ Сургута возмутила пациентку 3916
  7. «Выздороветь нельзя, но возможно выздоровление» // ВИДЕО, ТЕКСТ 3553
  8. Проект «ДУМАть и решать». Алексей Кучин: «Хлебозавод, комбинат школьного питания должны оставаться в собственности города» 3183
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 мая? // АФИША 3042
  10. ​Деревья вырубят?! Сургутяне бьют тревогу из-за таинственного забора в парке 3039
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 12556
  2. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 12405
  3. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 11339
  4. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 10985
  5. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 10537
  6. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 9780
  7. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 9629
  8. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 9433
  9. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 8683
  10. Школьников, испортивших надгробия в Нефтеюганске, поставили на учет 8683

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика