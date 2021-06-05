В Сургуте жители с юмором отнеслись к ремонту дороги на проспекте Мира

Ямочный ремонт дороги на проспекте Мира у одних сургутян вызвал смех, у других – негодование. С высоты птичьего полета из окна многоэтажки горожане пытаются разгадать послание, которое зашифровали дорожники на одной из магистральных улиц города. Видео с подписью «Это SOS?» поделилась Катерина Романова в группе «К-Информ» во ВКонтакте. Горизонтальные, вертикальные линии и точки напоминают азбуку Морзе.

Другие пользователи иронизируют, сравнивая сложившийся рисунок с разметкой для соблюдения дистанции, как в магазинах.

Напомним, в этом году в Сургуте будут отремонтированы улицы Крылова, Быстринская, Маяковского и Югорский тракт. Из бюджета города на эти цели выделено 525 миллионов рублей. В отдельной статье расходов значится ямочный ремонт и устранение колейности. Это еще 40 миллионов рублей. Кроме того, в 2021 году порядка 300 миллионов рублей в сургутские дороги вложит «Сургутнефтегаз». Силами компании в городе отремонтируют девять участков автодорог.