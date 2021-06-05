В Сургуте власти проводят эксперимент с обустройством ливневок во дворах

В Сургуте оборудуют новые участки ливневой дренажной системы. Так власти города взялись за решение проблемы с подтоплениями в жилых микрорайонах, где нет выхода к центральной ливневой канализации. И это является большой проблемой для жителей. Сегодня в Сургуте насчитали более 50 таких участков.

«Мы в рамках эксперимента приняли предложение по устройству данной ливневой системы и будем за ней наблюдать. Сейчас произведен монтаж трех дренажных колодцев. Мы их посмотрели. Нам кажется, что в части локально устранения каких-то подтопленных участков это будет одно из решений, которые мы будем применять», – рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Кирилл Киселев.

Уникальность работ заключается в том, что это локальная система: ее можно разместить там, где это необходимо. К тому же вода не уводится, а распределяется по грунтовым водам. Но есть одна загвоздка – во дворе должна быть свободная зеленая зона. Поэтому самое сложное – найти подходящий участок. Эта система активно применяется в Тобольске, Тюмени, Омске, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах России.