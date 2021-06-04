В Сургуте байкер, уходя от погони, врезался в столб

Днем в пятницу, 4 июня, на улице Захарова в Сургуте в ДТП пострадали два человека. Авария произошла во время погони мотопатруля за байкером.

Известно, что лихач на мотоцикле пытался уйти от полицейского, но не справился с управлением и врезался в столб. «По неуточненным данным, пострадал и управлявший мотоциклом инспектор ДПС. Оба участника доставлены в больницу. Сообщается, что гонщик в тяжелом состоянии. Жизни полицейского ничего не угрожает», - передает К-Информ.

В паблике агентства опубликованы фото и фрагмент видео погони.

Официальных комментариев по поводу произошедшего нет.