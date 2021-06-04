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​Пострадали оба: в Сургуте в ДТП попали лихач на байкере и мотопатруль

В Сургуте байкер, уходя от погони, врезался в столб

​Пострадали оба: в Сургуте в ДТП попали лихач на байкере и мотопатруль
Видео: vk.com/kinform, фото: vk.com/mdps86

Днем в пятницу, 4 июня, на улице Захарова в Сургуте в ДТП пострадали два человека. Авария произошла во время погони мотопатруля за байкером.

Известно, что лихач на мотоцикле пытался уйти от полицейского, но не справился с управлением и врезался в столб. «По неуточненным данным, пострадал и управлявший мотоциклом инспектор ДПС. Оба участника доставлены в больницу. Сообщается, что гонщик в тяжелом состоянии. Жизни полицейского ничего не угрожает», - передает К-Информ.

В паблике агентства опубликованы фото и фрагмент видео погони.

Официальных комментариев по поводу произошедшего нет.


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Сегодня в 19:11, просмотров: 142, комментариев: 0
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