В Сургуте нашлась несанкционированная свалка медицинских пробирок

Множество вакуумных пробирок для забора крови разбросано на пустыре у заброшенного здания бывшей школы на Каролинского. Об этом в редакцию siapress.ru сообщила читательница.

«Их уже растаскали подростки. Через дорогу от этого места я заметила несколько разбитых колбочек. А тут их море! Просто жесть. Они пустые, вроде как новые, но сейчас их начнут дети растаскивать, кто-нибудь точно поранится», – сообщала сургутянка.

Кому понадобилось избавляться от такого количества пробирок и зачем, еще предстоит выяснить.