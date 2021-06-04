Помощница депутата Сургута намерена писать заявление в прокуратуру

Средь бела дня в супермаркете сотрудник полиции скрутил и повалил на пол посетительницу без маски. Ею оказалась помощница Евгения Барсова, депутата думы Сургута, Наталья Макагон. Причиной инцидента стало отсутствие у женщины маски. На видео можно увидеть, как сотрудник полиции заломил руку посетительнице магазина и повалил ее на пол.

«Я – законопослушный гражданин, всегда хожу в маске. Но в этот раз я оставила сумку вместе с удостоверением помощника депутата и маской на аэродроме Барсова. Я согласилась с тем, что маски нужны, хотя у рядом идущих людей их тоже не было. После того, как мне предложили проехать в отдел полиции, я согласилась, не спорила, но в этот момент мне позвонили. Я остановилась на несколько секунд, чтобы ответить и сказать, что я перезвоню позже. После этого сотрудник полиции стал применять физическую силу. Для меня это было унизительно», – рассказала Наталья в телефонном разговоре с корреспондентом siapress.ru.

В отделе полиции женщина провела около трех часов. Там она почувствовала себя плохо, стала отниматься рука, из-за чего задержанная попросила вызвать в участок карету скорой помощи. Для детального обследования пациентки врачи хотели забрать ее в травмцентр, но в этом полицейские отказали.

Ситуацию прокомментировали и в УМВД Югры, приводим ответ полностью: «Сотрудником полиции пресечено противоправное поведение гражданки. 3 июня в Сургуте в ходе рейда, организованного Отделом контрольного управления Администрации г. Сургута по соблюдению Постановлений Губернатора ХМАО-Югры № 29 от 09.04.2020 и № 178 от 22.12.2020, в торговом зале одного из гипермаркетов сотрудником полиции была выявлена гражданка, которая находилась в общественном месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания. На неоднократные требования правоохранителя о прекращении противоправного поведения женщина не реагировала, целенаправленно провоцировала конфликт. В связи с чем, сотрудник полиции был вынужден применить физическую силу и доставить ее для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. В отношении сургутянки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего».

Сама нарушительница теперь намерена обращаться в прокуратуру и следственный комитет Сургута для того, чтобы те оценили правомочность действий полицейского.