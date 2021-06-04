Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Суббота, 5 июня

Мастер-класс «Теплый вечер»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра.

Приходите в музей – будем рисовать! Во время очередного мастер-класса вы научитесь изображать гуашью в монохромной технике теплый летний вечер.

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: дети до 18 лет – 150 рублей, взрослые – 250.

Концерт группы «Quadro».





Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Струнный квартет исполнит самые популярные композиции жанров «рок» и «альтернатива». Необычные звучание поднимет вам настроение на все выходные вперед!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 500 рублей.

Воскресенье, 6 июня

Концерт органной музыки в католическом храме

Место проведения: Римско-католическая церковь Святого Иосифа Труженика, проспект Набережный, 19/1. Время: 16:00/18:00.

И снова будем слушать музыку, на этот раз – органную. Вкупе с женским тюменским хором мелодии известных маэстро зазвучат по-новому и найдут место в сердце любого сургутянина. Играть будет известная томская органистка Мария Блажевич.

Телефон для бронирования мест и справок: +7 922 7754581 (при бронировании по СМС укажите свою фамилию, время и дату концерта). Цена билета: от 400 рублей.

День Пушкина в Центральной библиотеке

Место проведения: улица Республики, 78/1, Центральная библиотека имени Пушкина. Время: 12:00.

В воскресенье горожан ждет насыщенная программа, посвященная великому русскому писателю и поэту. Гостям библиотеки предложат нарисовать иллюстрации к произведениям Александра Сергеевича, мастер-классы, чтения стихов и многое другое.

Телефоны для справок: 24-20-46, 28-56-93.