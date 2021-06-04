Власти Сургута ищут способ благоустроить парк, не вырубая деревьев

После публикации siapress.ru о том, что в парке «За Саймой» начаты работы по благоустройству, процесс приостановили. Напуганные дезинформацией сургутяне стали подозревать, что в зеленой зоне затевается вырубка деревьев. Однако эта версия подтверждение не получила.

Сегодня, 4 июня, представители администрации рассказали подробности происходящего на Сайме. Зону вдоль берега реки у входа в парк со стороны улицы Университетской облагородит подрядчик. Согласно утвержденному проекту, там должна появиться смотровая площадка и футбольное поле, которое и стало камнем преткновения.

Чтобы его обустроить, прибрежную зону необходимо избавить от более 200 деревьев, при том, что в самом проекте их обозначено всего 12. Как так вышло, что на бумаге одно, а по факту нужно вырубать пол-леса – не понятно. Но горожан чиновники уже успокоили – деревья трогать не будут. Во всяком случае многолетние.

«Когда подрядчик вышел на площадку, мы ее осмотрели, было принято решение сделать корректировку проекта. Поле будет размещено в другом месте, где нет многолетних насаждений, а в этом месте можно будет интегрировать пешеходно-тропиночную сеть, воркаут или детскую площадку», – рассказал о планах директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Сергей Солод.

Напомнил чиновник и предысторию: за это благоустройство голосовали сами жители еще в 2020 году.

К слову, сейчас в парке благоустраивают четыре зоны. У этого входа в парк до конца лета появится воркаут, на другом конце парка – детская площадка.

«Проголосовало достаточно большое количество жителей, потому что эти мероприятия вошли в федеральный и окружной проекты «Формирование комфортной городской среды». Работы выполняются за счет финансирования, полученного из трех бюджетов, – добавил Солод. – Саму концепцию, которую мы сейчас претворяем в жизнь, разрабатывали на рабочей группе. В нее входили и общественники, и экологи, и представители университета».

Выходит, все происходящее – отголоски решений прошлой администрации. Как рассказал корреспонденту siapress.ru член рабочей группы ОНФ в Югре Рустем Юсупов, расположение футбольного поля действительно не раз обсуждалось и менялось рабочей группой под руководством Алексея Жердева. «Там основа и была такая, чтобы сделать футбольное поле в зеленой зоне. По предварительным показаниям в его зону попадало порядка 15 деревьев. До фактического выхода подрядчика на площадку никаких возмущений не было ни со стороны чиновников, ни со стороны общественников».

Глава города Андрей Филатов дал поручение возобновить собрания рабочей группы.

Тем не менее сегодня работа встала - факт остается фактом. Теперь, вероятно, переносится и срок сдачи объекта. Сейчас по контракту он назначен на февраль 2022 года.

Для подрядной организации «Горизонт», которая взялась за объект, поле посреди густого леса тоже оказалось сюрпризом. Однако сам подрядчик на стороне «зеленых» и настроен дружелюбно по отношению к природе.

«У нас предполагается минимальное вмешательство в природу. Мы попытаемся даже сохранить муравейники: либо их локально центруем, переселим в другое место, либо совсем не трогаем. Мы делаем дренажные системы для того, чтобы сохранить экосистему в первозданном виде», – подчеркнул представитель ООО «Горизонт» Марат Сабирзянов.

В мэрии озвучили, что для футбольного поля постараются подыскать более подходящее место, либо найдут ему альтернативу. Неплохой вариант предложил представитель подрядной организации во время общения с журналистами: вместо спортплощадки сделать веревочный парк для детей. Тогда не потребуется серьезных вмешательств в экосистему зоны.

Скорее всего этот вопрос будет оперативно решаться на следующей неделе.