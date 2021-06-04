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​Зеленые войны: футбольное поле стало камнем преткновения благоустройства «Экопарка «За Саймой»

Власти Сургута ищут способ благоустроить парк, не вырубая деревьев

​Зеленые войны: футбольное поле стало камнем преткновения благоустройства «Экопарка «За Саймой»
Фото: siapress.ru

После публикации siapress.ru о том, что в парке «За Саймой» начаты работы по благоустройству, процесс приостановили. Напуганные дезинформацией сургутяне стали подозревать, что в зеленой зоне затевается вырубка деревьев. Однако эта версия подтверждение не получила.

Сегодня, 4 июня, представители администрации рассказали подробности происходящего на Сайме. Зону вдоль берега реки у входа в парк со стороны улицы Университетской облагородит подрядчик. Согласно утвержденному проекту, там должна появиться смотровая площадка и футбольное поле, которое и стало камнем преткновения.

Чтобы его обустроить, прибрежную зону необходимо избавить от более 200 деревьев, при том, что в самом проекте их обозначено всего 12. Как так вышло, что на бумаге одно, а по факту нужно вырубать пол-леса – не понятно. Но горожан чиновники уже успокоили – деревья трогать не будут. Во всяком случае многолетние.

«Когда подрядчик вышел на площадку, мы ее осмотрели, было принято решение сделать корректировку проекта. Поле будет размещено в другом месте, где нет многолетних насаждений, а в этом месте можно будет интегрировать пешеходно-тропиночную сеть, воркаут или детскую площадку», – рассказал о планах директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Сергей Солод.

Напомнил чиновник и предысторию: за это благоустройство голосовали сами жители еще в 2020 году.

К слову, сейчас в парке благоустраивают четыре зоны. У этого входа в парк до конца лета появится воркаут, на другом конце парка – детская площадка.

«Проголосовало достаточно большое количество жителей, потому что эти мероприятия вошли в федеральный и окружной проекты «Формирование комфортной городской среды». Работы выполняются за счет финансирования, полученного из трех бюджетов, – добавил Солод. – Саму концепцию, которую мы сейчас претворяем в жизнь, разрабатывали на рабочей группе. В нее входили и общественники, и экологи, и представители университета».

Выходит, все происходящее – отголоски решений прошлой администрации. Как рассказал корреспонденту siapress.ru член рабочей группы ОНФ в Югре Рустем Юсупов, расположение футбольного поля действительно не раз обсуждалось и менялось рабочей группой под руководством Алексея Жердева. «Там основа и была такая, чтобы сделать футбольное поле в зеленой зоне. По предварительным показаниям в его зону попадало порядка 15 деревьев. До фактического выхода подрядчика на площадку никаких возмущений не было ни со стороны чиновников, ни со стороны общественников».

Глава города Андрей Филатов дал поручение возобновить собрания рабочей группы.

Тем не менее сегодня работа встала - факт остается фактом. Теперь, вероятно, переносится и срок сдачи объекта. Сейчас по контракту он назначен на февраль 2022 года.

Для подрядной организации «Горизонт», которая взялась за объект, поле посреди густого леса тоже оказалось сюрпризом. Однако сам подрядчик на стороне «зеленых» и настроен дружелюбно по отношению к природе.

«У нас предполагается минимальное вмешательство в природу. Мы попытаемся даже сохранить муравейники: либо их локально центруем, переселим в другое место, либо совсем не трогаем. Мы делаем дренажные системы для того, чтобы сохранить экосистему в первозданном виде», – подчеркнул представитель ООО «Горизонт» Марат Сабирзянов.

В мэрии озвучили, что для футбольного поля постараются подыскать более подходящее место, либо найдут ему альтернативу. Неплохой вариант предложил представитель подрядной организации во время общения с журналистами: вместо спортплощадки сделать веревочный парк для детей. Тогда не потребуется серьезных вмешательств в экосистему зоны.

Скорее всего этот вопрос будет оперативно решаться на следующей неделе.


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Сегодня в 15:57, просмотров: 483, комментариев: 5
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 16:32
На аншлаг указана проектная организация - ооо среда комфорта.
Гуглим - сразу интервью юсупову на Сиа:

– А какое отношение вы имеете к «Среде комфорта»?

– Работаю там заместителем гендиректора по экономическим вопросам. Ни я, ни мои родственники не являются там ни собственниками, ни первым руководителем. У меня ведь не один бизнес-проект, у меня сейчас основной портфель в топливно-энергетическом секторе, где масштабы и уровень доходности выше. Но там с творческой составляющей туго, а «Среда комфорта» – это отдушина, где можно самореализоваться. У нее и область работы шире, чем была у «Светодизайна» – развитие и благоустройство территорий.



//// ну вот, правильно коментаторы тут писали, чего он тут курирует.
Чего надо, то и курирует))
паникер Mobii
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Сегодня в 17:00
он в свое время был назначен куратором голосования за парк.
Вот и прицепилось к нему это звание
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:29
Таки в городу очень много пустырей в жилых районах, где можно применить все наработки ООО «Среда комфорта» искусственного облагораживания среды. Пожалуйста. Делайте что хотите: футбольное поле, велодорожки, воркауты, веревочные парки, детские площадки, качели и так далее. И, внимание ! Сделайте посадки сосен и кустарников. А «СветоДизайн», естественно сделает, как всегда, прекрасное освещение. Но зачем же вторгается в естественную природу заповедника-парка « За САЙМОЙ» с футбольным полем (скажите, что даст это поле жителям зимой) или верёвочным Парком + детскими площадками. Казалось бы, необходимо пустующие пространства Парка «За Саймой» заполнить новыми посадками, скажем, голубых елей. То есть пополнить парк сосновыми и еловыми насаждениями. И минимум, повторяю, минимум! вторжения в естественную среду. Тут одно правило: НЕ НАВРЕДИ! Облагораживание береговой линии приведёт, я уверен к уничтожению естественного состояния парка, на полсотню метров от воды, а может и больше. Ведь подрядчику нужны объёмы и он перероет весь берег. И на выходе получится не парк, а квазипарк. Надо корректировать проект и приостановить работы в парке пока есть спорные вопросы. Тем более этот проект - плод «фантазии» прошлой администрации города. Необходимо сделать ревизия этого проекта и ещё раз обсудить всем городским сообществом. Каким должно быть благоустройство ЭКОПАРКА «За САЙМОЙ». А деньги ООО «Горизонт» может освоить на создании искусственного парка в одном из районов города.
1234567
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Сегодня в 18:02
Что то не помню народного голосования, про которое Солод говорит. А то что общественники в прошлом году выступали против проекта парка, это помню.
1234567 Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:13
+1000. Вспоминая, как в прошлом году, в пик эпидемии, практически втихушку, они вырубили деревья в Кедровом Логу. Также заверяя, что все под контролем. Сколько белок носилось вдоль Набережного, сколько попало под колеса машин. Вот оно, вмешательство в природу... Благоустройство глазами администрации выглядит совершенно противоположно благоустройству по мнению горожан. А почему, потому что все завязано на деньгах. А не для людей. Такое чувство, что в администрации половина приезжих. Деньги заработал, уехал. Потому что местные не будут творить такой беспредел, они думают о будущем города.
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