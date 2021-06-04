Жители улицы Московской в Сургуте продают древнюю квартиру рядом с новоделом

Глядя на эту замученную двухэтажку на фоне новостройки на ум приходит мультик «Домовенок Кузя», где рядом со свеженьким жилым комплексом доживает свои последние деньки «деревяшка».

У домов на фото нет ничего общего: разные эпохи, разные названия улиц – проезд Тихий, 4 против ул. Московской, 49, разное будущее и даже разная территория – обратите внимание на забор, которым гордо обнесен «ветеран» сургутского жилфонда.

Кстати, стоит отметить, что владельцы квартир в этом домике оптимисты – кричащая красная вывеска на балконе призывает приобрести собственный угол в спальном районе города.





Буквально напротив точно такой же ветхий двухэтажный дом сгорел. Здесь квартирку продать уже не получится