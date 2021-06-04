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​Во саду ли, в огороде доживают свой век старые игрушки

Дворы Сургута украшаюсили ненужные игрушки

​Во саду ли, в огороде доживают свой век старые игрушки

У подъезда № 10 на ул. Московской, 34б образовался то ли зоопарк, то ли кукольный театр. Неравнодушные жители выносят на улицу игрушки, которым дома места уже нет, а выбросить как-то жалко. Как говорится, «кукла Маша, не плачь», у тебя уже новая миссия. Такие инсталляции стали традиционными для нашей местности.

Интересно, что вандалам нет никакого дела до такого народного творчества, которое украшает (но кто-то считает иначе) двор вплоть до первого осеннего снега.

Например, прошлым летом во дворе на Набережном проспекте можно было наблюдать льва, который сторожит «расчлененного человека


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Сегодня в 13:05, просмотров: 170, комментариев: 1
Комментарии:
Dochimacho
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Сегодня в 14:26
Да, этого творчества много в городе. А ещё лебеди из старых покрышек. Видимо так люди понимают прекрасное. Тут только общегородской дизайн-код вводить и на придомовую территорию.

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