Дворы Сургута украшаюсили ненужные игрушки

У подъезда № 10 на ул. Московской, 34б образовался то ли зоопарк, то ли кукольный театр. Неравнодушные жители выносят на улицу игрушки, которым дома места уже нет, а выбросить как-то жалко. Как говорится, «кукла Маша, не плачь», у тебя уже новая миссия. Такие инсталляции стали традиционными для нашей местности.

Интересно, что вандалам нет никакого дела до такого народного творчества, которое украшает (но кто-то считает иначе) двор вплоть до первого осеннего снега.

Например, прошлым летом во дворе на Набережном проспекте можно было наблюдать льва, который сторожит «расчлененного человека