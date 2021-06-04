Самый сильный человек Сургута готовится установить новый рекорд России

Силач Максим Гамецкий готовится совершить триумфальное силовое шоу. Сургутянин попытается сдвинуть с места самолет Boeing 737–500, вес которого 40 тонн. Прохождение испытания пройдет на перроне сургутского аэропорта 9 июня. Об этом сообщает 86.ru. Фиксировать рекорд в Сургуте будет президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Отметим, что Максим является обладателем «Самый сильный человек Сургута», «Самый сильный человек Югры», «Самый сильный человек Тюменской области». К новому достижению он готовится уже около полугода. В прошлом месяце видео с его тренировок в аэропорту попало в сеть и удивило горожан.