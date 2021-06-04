Сургутянам пообещали сделать перерасчет из-за ржавой воды из-под крана

Жители 38 микрорайона Сургута пожаловались на качество воды из-под крана. В квартиры сургутян снова пробралось ржавое нечто. В Горводоканале уже пояснили причину происходящего и пообещали сделать перерасчет потребителям за некачественный ресурс. Для этого граждане должны самостоятельно обратиться с заявлением в управляющую компанию.

Оказалось, что проблемы с качеством воды возникли в связи со строительством новой автодороги по улице 5 «З»: с 24 мая там проводятся мероприятия по техническому перевооружению магистрального водовода.

«ГВК» переключился на работу по другим водоводам и избежал полного отключения потребителей. Проводятся мероприятия по перенастройке систем водоснабжения направленные на улучшение качества воды. Меры временные на период строительства дороги, которая нужна городу», – пояснили в Горводоканале. В сообщении также говорится, что проблемы с качеством воды были ожидаемые – о технических работах жителей заранее предупреждали.

Вернуть чистую воду в дома сургутян специалисты пообещали в течение недели. А пока от жажды жителей микрорайона спасает водовозка. «Питьевую воду подвезут с 19:30 до 21.00. Между домами ул. Крылова, 36 и 38 будет стоять водовозка», – сообщением из чата дома поделилась сургутянка.