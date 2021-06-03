В парке «За Саймой» вырубают деревья?

В парке «За Саймой» творится что-то неладное: об этом редакции siapress.ru рассказал один из сургутян. «Вдоль берега слева от моста у входа в парк со стороны «Россетей» затевается стройка и, возможно, вырубка деревьев, — отметил он. — Рабочие уже начали возводить забор вокруг территории».

Сотрудники siapress.ruотправились на место, чтобы убедиться в словах позвонившего. Рабочие действительно вкапывают вдоль тротуара бревна для будущего забора. Журналистам они пояснили, что это элементарная техника безопасности на любой стройке. А речь идет о возведении футбольного поля. Однако ни о какой вырубке деревьев пока не говорят.

Выяснилось, что благоустройством этой части парка по итогам аукциона прошлого года занимается некая компания «Горизонт». Там, со слов куратора проекта «Экопарк «За Саймой», члена ОНФ в Югре Рустема Юсупова, должны появиться смотровая площадка у берега и футбольное поле.

Но прежде всего подрядчик обязан разместить на площадке паспорт объекта. В данном случае его нет. Смущает и тотальная конспирация. «Мы договорились, что когда начнутся работы, помимо правовых аспектов, администрация пригласит членов рабочей группы. Я собираюсь выехать на место и посмотреть, сколько деревьев планируют вырубить и попадают ли в эту зону ценные породы, — отметил Юсупов в телефонном разговоре с siapress.ru. — Главная ошибка в том, что никто не пригласил общественность. Я курирую парк как общественник и несу ответственность перед жителями».

Новость быстро разлетелась по всем уголкам города, так что кроме журналистов исследовать лесной массив отправилась и общественник Инна Бирук. Еще в феврале 2021 года на общественных слушаниях, посвященных проекту межевания территории парка, она довольно красноречиво высказывалась по поводу проекта благоустройства, который, к слову, на тот момент проходил государственную экспертизу, но до сих пор его никто не видел. Даже участники рабочей группы по благоустройству «За Саймой».

В конце концов источники сообщили, что работы на Сайме приостановили. Это подтвердили и в администрации города. В том, что ни одно дерево не будет вырублено, корреспондента СИА-ПРЕСС заверил замглавы Сургута Сергей Полукеев. Он же сообщил, что ситуация под контролем чиновников. Более подробную информацию позже доведут до горожан.