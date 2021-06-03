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​Деревья вырубят?! Сургутяне бьют тревогу из-за таинственного забора в парке

В парке «За Саймой» вырубают деревья?

​Деревья вырубят?! Сургутяне бьют тревогу из-за таинственного забора в парке
Фото: siapress.ru

В парке «За Саймой» творится что-то неладное: об этом редакции siapress.ru рассказал один из сургутян. «Вдоль берега слева от моста у входа в парк со стороны «Россетей» затевается стройка и, возможно, вырубка деревьев, — отметил он. — Рабочие уже начали возводить забор вокруг территории».

Сотрудники siapress.ruотправились на место, чтобы убедиться в словах позвонившего. Рабочие действительно вкапывают вдоль тротуара бревна для будущего забора. Журналистам они пояснили, что это элементарная техника безопасности на любой стройке. А речь идет о возведении футбольного поля. Однако ни о какой вырубке деревьев пока не говорят.

Выяснилось, что благоустройством этой части парка по итогам аукциона прошлого года занимается некая компания «Горизонт». Там, со слов куратора проекта «Экопарк «За Саймой», члена ОНФ в Югре Рустема Юсупова, должны появиться смотровая площадка у берега и футбольное поле.

Но прежде всего подрядчик обязан разместить на площадке паспорт объекта. В данном случае его нет. Смущает и тотальная конспирация. «Мы договорились, что когда начнутся работы, помимо правовых аспектов, администрация пригласит членов рабочей группы. Я собираюсь выехать на место и посмотреть, сколько деревьев планируют вырубить и попадают ли в эту зону ценные породы, — отметил Юсупов в телефонном разговоре с siapress.ru. — Главная ошибка в том, что никто не пригласил общественность. Я курирую парк как общественник и несу ответственность перед жителями».

Новость быстро разлетелась по всем уголкам города, так что кроме журналистов исследовать лесной массив отправилась и общественник Инна Бирук. Еще в феврале 2021 года на общественных слушаниях, посвященных проекту межевания территории парка, она довольно красноречиво высказывалась по поводу проекта благоустройства, который, к слову, на тот момент проходил государственную экспертизу, но до сих пор его никто не видел. Даже участники рабочей группы по благоустройству «За Саймой».

В конце концов источники сообщили, что работы на Сайме приостановили. Это подтвердили и в администрации города. В том, что ни одно дерево не будет вырублено, корреспондента СИА-ПРЕСС заверил замглавы Сургута Сергей Полукеев. Он же сообщил, что ситуация под контролем чиновников. Более подробную информацию позже доведут до горожан.


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Сегодня в 17:37, просмотров: 873, комментариев: 11
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 18:19
Юсупов, расскажи какое поле на месте леса?
Татьяна Камалова
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Сегодня в 18:26
Деревья уже повырубали то тут, то там для столбов хотя бы - лично видела свежие пеньки и даже написала жалобу в лесо-парковое хозяйство!
Татьяна Камалова
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Сегодня в 18:28
Просто безобразие творят на глазах у людей!!! Оставьте кусочек природы горожанам! Футбольные поля есть и в других местах
Alkonowa1ow Татьяна Камалова
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Сегодня в 18:31
Вопрос всем. Откуда свежесрубленные деревья для столбов и кто ведёт там работы? Кто дал разрешение устанавливать забор? Ситуация под контролем, но информации никакой.
Сергей Б
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Сегодня в 18:42
Порубили все дубы на гробы.
Сергей Б
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Сегодня в 18:44
Дубы… жалко.
Мономах
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Сегодня в 19:16
Общественность лает , а караван идет!
Сергей Б
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Сегодня в 20:00
Но деревья все-таки жалко.

А народ, хрен с ним, пусть мрет.

Россия большая, народу много.

Сергей Б
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Сегодня в 20:01
Поди не лужа, всю не вычерпаешь.
Severin
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Сегодня в 20:59
В источнике, со слов общественника Рустема Юсупова " Я курирую парк как общественник и несу ответственность перед жителями».". Видно как вы курируете... И это происходить в так называемом вами эко-парке. Все что исходит от таких общественников является злом для сургутян. Продадут все скопом и глазом не моргнут - как им скажут так и продекларируют под лозунгом общественного куратора. Позор ...
Severin
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Сегодня в 21:08
Юсупов, у вас как куратора должна быть ППР на данный объект - раскройте секрет: - Что там? А еще лучше доведите до горожан полную информацию с копиями документации. Или слабо... Это ж не пламенные речи толкать.
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