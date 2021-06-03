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​Сургутский кадет награжден медалью за спасение утопающего

Девятиклассник из Сургута спас тонущего человека и получил награду

​Сургутский кадет награжден медалью за спасение утопающего
Фото: УФСИН России по Югре

Воспитаннику кадетского класса «Север-резерв» УФСИН России по ХМАО-Югре вручили медаль «За спасение погибающих на водах». Леонид Динченко вечером 29 июля 2020 года во время прогулки по набережной Оби в районе Сургутского речпорта увидел в воде тонущего подростка. Девятиклассник, не растерявшись, начал действовать. Он одолжил у автомобилиста, находящегося неподалеку, буксировочный трос и с его помощью вытащил на берег пострадавшего. Как оказалось, ребенок кинулся в воду за улетевшим мячом.

По словам юного спасителя, не паниковать в экстремальных ситуациях и сохранять уверенность в себе его научили именно на занятиях в отделе спецназначения УФСИН.

«В торжественной обстановке в честь 55-летия образования первого Сургутского пожарно-спасательного отряда заслуженную награду юному спасателю вручил заместитель начальника подразделения Анатолий Белоус. Он еще раз поблагодарил его за мужество и решительность, а также человечность и неравнодушие, проявленные к человеку, оказавшемуся в беде», – сообщили в пресс-службе в ведомстве.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 314, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 20:28
Молодец!Поздравляем с заслуженной наградой!

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