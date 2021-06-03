В Сургуте прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку

Сургутские школьники активно сдают выпускные экзамены: например, русский язык, который обязателен всем для получения аттестата, прошел сегодня, 3 июня, участие приняло 1200 выпускников текущего года. 4 числа сдача ЕГЭ по русскому продолжится – это сделано для того, чтобы скапливалось меньше людей, так как в указанные дни на сдачу зарегистрировались те, кто окончил колледжи, и остальные люди, желающие улучшить прошлогодний результат.

Для обеспечения безопасности были приняты все меры: участники экзамена обязаны были соблюдать социальную дистанцию и масочный режим внутри здания. Антитеррористическая защита легла на плечи правоохранительных органов, которые патрулировали все девять пунктов сдачи ЕГЭ.

Традиционно для наблюдения за выпускниками приглашены организаторы, которые прошли обучение в два этапа – окружном и федеральном:

«Их более 700. Это очень важная и ответственная работа, поэтому призываем их сконцентрировать внимание на проведения экзамена, и, собственно, детей, так как от результатов зависит ваше дальнейшее обучение», – прокомментировала директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Официальное расписание ЕГЭ публикуем ниже: