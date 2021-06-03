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​В парке «За Саймой» по тихой начали устанавливать забор

Сургутяне обеспокоены будущим парка «За Саймой», где без предупреждения начали вести работы

​В парке «За Саймой» по тихой начали устанавливать забор
Фото: siapress.ru

В редакцию СИА-ПРЕСС позвонил обеспокоенный судьбой парка «За Саймой» сургутянин. Мужчина сообщил, что вдоль пешеходной дорожки с левой стороны от моста у входа в парк возле здания компании «Россети Тюмень» ведутся работы: там устанавливают забор. А значит затевается стройка, возможно и вырубка деревьев – это читателю портала стало известно якобы со слов рабочих.

Корреспондент siapress.ru отправился на место, чтобы убедиться в словах позвонившего. Рабочие действительно вкапывают вдоль тротуара бревна для будущего забора. Журналистам рабочие пояснили, что это необходимо по технике безопасности на любой стройке. Речь идет о строительстве футбольного поля и обустройстве берега реки. Однако ни о какой вырубке деревьев пока не говорят.

После обследования территории корреспондентами источники сообщили, что работы там уже приостановили.

Подробности того, что творится в главном парке Сургута, и почему ни горожане, ни общественники, активно участвующие в решении вопросов, связанных с благоустройством парка, оказались в неведении, читайте позже на нашем сайте.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 410, комментариев: 2
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 14:46
Зачем там футбольное поле? Почему не на пустыре со стороны новостроек микрорайона Геологов?
Недавно же голосование было за благоустройство, там что, реально футбольное поле на схеме было?
tsss
не нравится
Сегодня в 15:10
Молодцы горожане! Бдят..
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