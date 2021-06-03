Сургутяне обеспокоены будущим парка «За Саймой», где без предупреждения начали вести работы

В редакцию СИА-ПРЕСС позвонил обеспокоенный судьбой парка «За Саймой» сургутянин. Мужчина сообщил, что вдоль пешеходной дорожки с левой стороны от моста у входа в парк возле здания компании «Россети Тюмень» ведутся работы: там устанавливают забор. А значит затевается стройка, возможно и вырубка деревьев – это читателю портала стало известно якобы со слов рабочих.

Корреспондент siapress.ru отправился на место, чтобы убедиться в словах позвонившего. Рабочие действительно вкапывают вдоль тротуара бревна для будущего забора. Журналистам рабочие пояснили, что это необходимо по технике безопасности на любой стройке. Речь идет о строительстве футбольного поля и обустройстве берега реки. Однако ни о какой вырубке деревьев пока не говорят.

После обследования территории корреспондентами источники сообщили, что работы там уже приостановили.

Подробности того, что творится в главном парке Сургута, и почему ни горожане, ни общественники, активно участвующие в решении вопросов, связанных с благоустройством парка, оказались в неведении, читайте позже на нашем сайте.