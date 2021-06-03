Новые авиарейсы из Сургута открыты: можно улететь в Белгород, Волгоград, Саратов

С наступлением лета вариантов уехать из Сургута стало больше: авиакомпания «ЮТэйр» объявила о запуске новых рейсов в Белгород, Волгоград и Саратов и увеличении числа рейсов в Екатеринбург.

«В Сургуте находится штаб авиакомпании, и для нас это один из приоритетных городов для развития прямого авиасообщения. В весенне-летнем расписании 2021 года мы уже возобновили рейсы в Барнаул, начали летать в Томск и Нягань. Сейчас поэтапно заводим маршруты на Юг и открываем новые рейсы», — комментирует президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

В Белгород и Екатеринбург можно будет вылетать два раза в неделю. В Саратов — трижды. В Волгоград — один раз. Цены демократичные — от четырех тысяч рублей за билет в одну сторону.