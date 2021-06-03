Космические скульптуры на проспекте Мира в Сургуте отреставрируют

Волонтеры компании «Газпром трансгаз Сургут» займутся реставрацией скульптур Юрия Вавакина во дворе сургутского дома 31 по проспекту Мира. Об этом проекте мы писали ранее.

Напомним, что сфотографии обезображенных скульптур опубликовал в паблике «Советский модернизм Сурута» его создатель горожанин Юрий Семенков еще в феврале: «Конечно же, демонтировать их было бы преступлением, ведь это не просто декоративная скульптура, но еще и объекты с историей, созданные известным скульптором, — прокомментировал он. — Их восстановление — это отличная возможность для города обзавестись своим мозаичным двориком (как, к примеру, в Санкт-Петербурге на улице Чайковского)», — написал он.

На его пост отреагировали волонтеры Газпрома, которые пообещали восстановить арт-объекты к майским праздникам. В сроки, однако, не уложились — в итоге работы стартуют 6 июня, причем поучаствовать в них может любой желающий. Так, с десяти утра до полудня в тот день можно прийти и вместе с волонтерами чистить скульптуры, после чего их отреставрируют.

Кстати: О паблике «Советский модернизм Сургута» siapress.ru беседовал с его создателем Юрием Семенковым в марте этого года — по этому случаю предлагаем вам перечесть текст и, конечно, подписаться на сам паблик, который продолжает публиковать интересные материалы об арт-объектах Сургута прошлого и настоящего: ресурс находится в Instagram и «ВКонтакте»