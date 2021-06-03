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​Осенью сургутяне смогут проехать по новой дороге

В Сургуте к осени откроется новый въезд на Югорский тракт

​Осенью сургутяне смогут проехать по новой дороге
Фото автора

Строительство продолжения улицы Геологической с выходом на Югорский тракт выполнено на 33%. По новой дороге сургутяне смогут проехать уже этой осенью. Срок сдачи объекта назначен на октябрь 2021 года. Об этом чиновники городской администрации рассказали губернатору Югры Наталье Комаровой во время видеоконференции.

Глава региона подчеркнула важность благоприятного трафика для большого города. Замглавы Сургута Валерий Фомагин, в свою очередь, отметил, что данный объект позволит разгрузить дороги в юго-восточной части города: «Сейчас подрядчик прокладывает инженерные сети и проводит земляные работами для последующей отсыпки дорожного полотна».

Стоимость объекта оценивается 938 миллионов рублей. Ее строительство ведется за счет трехуровневого бюджета благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


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Сегодня в 10:01, просмотров: 449, комментариев: 0
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