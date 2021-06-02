Сургутская писательница Татьяна Булаева представила третье издание своего сборника историй из жизни горожан

Коренные сургутяне, да и приезжие, что пожили здесь несколько лет, считают, что Сургут – маленький город, все знают друг про друга все. Этот миф был развенчан одной книгой, где собраны удивительные очерки, основанные на 35 жизненных историях тех местных жителей, что вложили большой вклад в развитие одного из крупных муниципалитетов округа. Среди них: директор Сургутской филармонии Яков Черняк, председатель общественного совета кардиоцентра Ирина Сердюкова, руководитель «Мясокомбината «Сургутский» Александр Лозинский и многие другие. Встреча прошла в местной филармонии под аккомпанемент классической музыки в исполнении именитого струнного квартета «Perfecto».

Автор собрания – горожанка Татьяна Булаева, и называется летопись интригующе: «Очень личные истории людей из города С.».

«Мы без труда узнаем «наших» в аэропортах других городов еще задолго до выстраивания в длинную очередь к стойке регистрации, или на горячем пляже какой-нибудь южной страны. И дело не в одежде, не в особенном поведении или наречии. Это чувствуется кожей. Просто мы – сургутяне, и этим все сказано», – отметила в своей вступительной речи автор книги.

Это уже третье издание «Очень личных историй людей из города С.», созданное в рамках проекта писательницы. Над красочным оформлением работало четверо талантливых художников, в их числе – Людмила Малюгина, основавшая детскую школу декоративно-прикладного искусства.

Презентация состоялась в филармонии – после череды переносов, связанных с пандемией коронавируса, можно считать это большой победой. На встречу были приглашены и другие значимые для города люди: генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский, председатель «Газпром переработка профсоюз» Сергей Васин, директор «ГКЦ» Ванда Болотнова, главный врач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева, председатель Сургутского отделения «Ассоциации адвокатов России» Наталья Алешкова и остальные сургутяне, которые помогли книге выйти в свет.