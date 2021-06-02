Сургут вошел в тройку городов с наибольшим вкладом в ВВП России

Сургут стал одним из лидеров рейтинга городов, которые вносят наибольший вклад в ВВП России. По данным КБ Стрелка, составившего рейтинг, это единственный не-миллионник в десятке — причем он находится на третьем месте, сразу после двух столиц.

Также в топе Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и другие мегаполисы — вклад их в ВВП сопоставим с сургутским, но не дотягивает до него.

Рейтинг составлял Центр городской экономики КБ Стрелка на основе данных за 2018 год: по их данным, на десятку городов приходится 31 процент национального ВВП. Появление и высокое место Сургута в этой иерархии оправдано наличием в городе добывающих мощностей и аппарата управления крупнейших нефтяных и газовых компаний.

«Валовой городской продукт — это показатель, с помощью которого можно оценить развитие экономики города и ее производительность, — комментирует руководитель Центра городской экономики Елена Короткова. — Для Центра городской экономики это уже не первая работа с этим показателем — ранее мы исследовали ВГП российских городов-миллионников. По итогам новых расчетов мы получили уникальные данные о ВГП всех городов страны. Эта оценка позволит сделать выводы о факторах, влияющих на производительность городских экономик, а также поможет разрабатывать эффективные стратегии социально-экономического развития городов России».