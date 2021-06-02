Трижды в неделю сургутяне могут вернуться домой из Геленджика

Из Геленджика возобновлены прямые рейсы в Сургут. Улететь с отпуска на малую родину можно будет по вторникам, средам и субботам самолетами авиакомпании Utair. Об этом сообщила пресс-служба городского аэропорта.

«Перелеты организуют по следующему расписанию: по вторникам и субботам вылет из Сургута будет выполняться в 07:25, прибывать на курорт рейс будет в 10:00. Обратно борт будет отправляться в 11:00. По средам из Сургута рейс будет вылетать в 17:15 и приземляться в Геленджике в 19:50. Обратное отправление запланировано на 20:50. Время местное для Сургута», – рассказали представители воздушной гавани Геленджика.

Также прямые рейсы будут совершаться в Уфу и Тюмень той же авиакомпанией.